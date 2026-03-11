İSTANBUL 14°C / 6°C
  Milli bilardocu Barış Cin'den Avrupa şampiyonluğu
Spor

Milli bilardocu Barış Cin'den Avrupa şampiyonluğu

Milli sporcu Barış Cin, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nın artistik branşında altın madalya kazandı.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
Milli bilardocu Barış Cin'den Avrupa şampiyonluğu
ABONE OL

Milli sporcu Barış Cin, Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası artistik branşında altın madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Hollandalı sporcu Rene Dericks ile karşılaşan Barış Cin, rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

5 farklı branşta yarışların yapıldığı şampiyonada Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Takım karşılaşmalarıyla devam edecek organizasyon 15 Mart'ta sona erecek.

Popüler Haberler
