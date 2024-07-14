İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2024 Pazar / 8 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli bisikletçi Ahmet Örken, Çin'de birinci oldu
Spor

Milli bisikletçi Ahmet Örken, Çin'de birinci oldu

Milli bisikletçi Ahmet Örken, Çin'de yapılan Qinghai Lake Turu'nun 7. etabında birinci oldu.

IHA14 Temmuz 2024 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Milli bisikletçi Ahmet Örken, Çin'de birinci oldu
ABONE OL

Çin'de 7-14 Temmuz tarihleri arasında organize edilen Qinghai Lake Turu'nun 7. gününde Spor Toto Spor Kulübü'nde yer alan milli sporcu Ahmet Örken yarışı birinci olarak tamamladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, sosyal medya hesabından Ahmet Örken ile kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da, Ahmet Örken'in bu başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Pro Tur seviyesindeki yarışta bir Türk sporcusunun birinci olması ülkemiz adına en büyük başarılardan biridir. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek. Planlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.