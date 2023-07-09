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Spor

Milli boksör Ecrin Özkan'ın hedefi Avrupa şampiyonu olmak

Boksa başladıktan 9 ay sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Ecrin Özkan, şimdi de Avrupa şampiyonu olarak başarısını taçlandırmak istiyor.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Milli boksör Ecrin Özkan'ın hedefi Avrupa şampiyonu olmak
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Gençlik ve Spor Bakanlığının geçen yıl Çankırı'da açtığı yaz spor okullarına katılan 15 yaşındaki Ecrin Özkan, boks antrenörü Ali Osman Çelik ile tanıştı. Çelik'in tavsiyesi üzerine boks yapmaya başlayan Ecrin, bu yıl haziran ayının başında Sakarya'da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazandı.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde düzenlenen kampına çağrılan Ecrin, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlandıklarını sürdürüyor.

Ecrin Özkan, AA muhabirine, antrenörünün kendisini yaz spor okulunda keşfettiğini söyledi. Boksu sevmeye başladığını dile getiren Ecrin, "Sporla uğraşmaya başladıktan 9 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kampına seçildim. 15 günlük kampı en iyi şeklide değerlendirip Avrupa'ya gideceğim. Bu ayın sonuna doğru benim de sporda 11. ayım olacak. O tarihlerde Avrupa şampiyonasına katılacağım. Bokstaki 11. ayımda Allah nasip ederse Avrupa şampiyonu olacağım." ifadelerini kullandı.

Ecrin Özkan'ın antrenörü Ali Osman Çelik ise aynı zamanda milli takım antrenörlüğü yaptığını anlatarak, "Geçen yıl yaz spor okullarında sporcularımızla güzel bir çalışma başlattık. İyi potansiyele sahip sporcularımızla çalışma imkanı bulduk. 9 aylık çalışma sonucu farklı sıkletlerde 2 Türkiye şampiyonu, bir Türkiye üçüncüsü çıkardık. Ecrin Özkan ile yaz spor okullarında tanıştık. Yaklaşık 9 ay çalışarak Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi de sıra Avrupa'ya sesimizi duyurmakta. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağı göndere çekmek için sonuna kadar ringte savaşacağız." dedi.

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü vurgulayarak, "Ecrin, Çankırı'nın son dönemlerde yetiştirdiği önemli sporculardan biri. Çankırı yıllarca kadın boksunda Türkiye'de adından söz ettirmiş bir il. Ecrin yeni bir yetenek. Sakarya'da yapılan şampiyonada 32 sporcu arasında şampiyon olarak yeteneğini gösterdi. İleride daha başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

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