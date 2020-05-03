AA 03 Mayıs 2020 Pazar 11:34 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 11:34

Elif Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının küresel bir tehdit haline geldiğini söyledi.

Güneri, 22 yıllık spor hayatında ilk kez bu kadar evde kaldığını aktararak, bu sürecin, dinlenme ve aileye zaman ayırma gibi iyi yönlerinden de görülmesi gerektiği kaydetti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde bulunduğunu aktaran Güneri, herkesin de bu süreçte evde kalması gerektiğini vurguladı.

"İLK HEDEFİMİZ KORONAVİRÜSÜ YENMEK"



Antrenmanlarını evinin bahçesinde sürdürdüğünü anlatan Güneri, "Spor salonu edasında bir bahçemiz var. Lastikler var, lastik çekiyorum, torbam var, dambıllarım var. Evimin arazisi müsait, koşular yapıyorum. Evde kalıp sporumu da yapabiliyorum." diye konuştu.

Güneri, gelecek süreçteki hedeflerinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki ilk şampiyona koronavirüs, ilk hedefimiz koronavirüsü yenmek. Uluslararası müsabakalar şu anda durduruldu. Olimpiyatlar 2021'e ertelendi. Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermek istiyorum. Daha önce Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi oldum. Avrupa şampiyonluğunu tattım ama dünya şampiyonluğunu tatmadım. En büyük amacım dünya şampiyonu olmak. Bu yüzden sabah akşam demeden, koronavirüs demeden bulunduğumuz yeri en iyi şekilde değerlendirerek antrenman yapmaya çalışıyorum."

Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan Güneri, bahçede antrenman yaptığı ringin 6 metrekare olduğunu ve herkesin evinin bir odasını ringe çevirerek çalışabileceğini sözlerine ekledi.