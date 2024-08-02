Milli boksörler Paris 2024'e damga vurdu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksu dün tarih yazdı. 54 kilo çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 mağlup eden Hatice Akbaş, yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi. Akbaş'ın bu galibiyetiyle birlikte Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyamızı da almış olduk. Yarı finale kalan ve hedefi altın yapan sporcumuzun finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü oynanacak. erdi. Üçte üç yapan sporcularımız, salondaki seyircilerimizden alkış aldı.

Buse Naz Çakıroğlu ise kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çakıroğlu yarın çeyrek mücadelesine çıkacak. Son Olimpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sürmeneli de yarın ringde ter dökecek. Çakıroğlu ve Sürmeneli, bronzu garanti etme müsabakasına çıkan Akbaş'ın maçını tribünden izleyip destek verdi. Üçte üç yapan sporcularımız, salondaki seyircilerimizden alkış aldı.