İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1784
  • EURO
    35,8511
  • ALTIN
    2628.31
  • BIST100
    10664
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli boksörler Paris 2024'e damga vurdu!
Spor

Milli boksörler Paris 2024'e damga vurdu!

Milli boksörlerimiz Busenaz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş Paris 2024'te sergiledikleri performansla tarih yazmaya devam ediyor. Hatice Akbaş bronz madalyayı garantilerken Busenaz Sürmeneli ile Busenaz Çakıroğlu çeyrek finale isimlerini yazdırdı. İşte detaylar...

Akşam2 Ağustos 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Milli boksörler Paris 2024'e damga vurdu!
ABONE OL

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksu dün tarih yazdı. 54 kilo çeyrek finalinde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 mağlup eden Hatice Akbaş, yarı finale yükseldi ve bronz madalyayı garantiledi. Akbaş'ın bu galibiyetiyle birlikte Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk boks madalyamızı da almış olduk. Yarı finale kalan ve hedefi altın yapan sporcumuzun finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü oynanacak. erdi. Üçte üç yapan sporcularımız, salondaki seyircilerimizden alkış aldı.

Buse Naz Çakıroğlu ise kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çakıroğlu yarın çeyrek mücadelesine çıkacak. Son Olimpiyat şampiyonu boksörümüz Busenaz Sürmeneli de 66 kiloda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale kaldı. Sürmeneli de yarın ringde ter dökecek. Çakıroğlu ve Sürmeneli, bronzu garanti etme müsabakasına çıkan Akbaş'ın maçını tribünden izleyip destek verdi. Üçte üç yapan sporcularımız, salondaki seyircilerimizden alkış aldı.

  • busenaz sürmeneli
  • busenaz çakıroğlu
  • boks
  • paris 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.