İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6782
  • EURO
    31,3162
  • ALTIN
    1823.76
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milli boksörlerden 8 madalya!

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden 12 sporcumuz, 8 bronz madalya kazandı. 4 sporcumuz ise 19 Kasım Pazar günü altın madalya için mücadele edecek.

AA17 Kasım 2023 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Milli boksörlerden 8 madalya!
ABONE OL

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan 4'ü finale yükseldi, 8'i ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada yarı final müsabakaları yapıldı.

Kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Gamze Soğuksu (52 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) finale çıktı.

Nilay Yaren Çam (54 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sıla Üçyıldız (81 kilo) ve Şeyma Düztaş (+81 kilo) ise rakiplerine yenilerek bronz madalya aldı.

Erkeklerde ise Sultan Osmanlı (75 kilo) adını finale yazdırdı.

Semih Gümüş (51 kilo), Can Kaya (54 kilo), Fatih Kaya (67 kilo) ve Emir Büyükdağ (92 kilo) da bronz madalya elde etti.

Final maçları 19 Kasım Pazar günü yapılacak.

  • avrupa 22 yaş altı boks şampiyonası
  • boks
  • türkiye boks federasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.