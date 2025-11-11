İSTANBUL 19°C / 13°C
Spor

Milli boksörlerden Riyad'da 6 madalya

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli boksörler, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.

11 Kasım 2025 Salı 16:07
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli boksörler, organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı. Kadınlar 54 kg finalinde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynalova'yı yenen Ayşen Taşkın altın madalya kazandı. Evin Erginoğuz ise 60 kg finalinde Özbekistanlı rakibi Odinakhon Ismoilova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Oyunlar kapsamında son altın madalyaya kadınlar 51 kg kategorisinde Nijeryalı rakibi Zainab Adeshina'yı net bir oyunla mağlup eden Rabia Topuz ulaştı.

Türkiye, bu sonuçların ardından kazandığı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile ülkelerarası madalya sıralamasında birinciliği elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu da 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda elde edilen madalyalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hekimoğlu, "Riyad'da ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Oyunlarda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza atan milli boksörlerimiz, hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etti hem de Türk boksunun yükselen grafiğini bir kez daha dünyaya gösterdi" ifadelerini kullandı.

