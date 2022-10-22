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Spor

Milli boksörlere Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile Şennur Demir'i tebrik etti.

DHA22 Ekim 2022 Cumartesi 20:04 - Güncelleme:
Milli boksörlere Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  • Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası

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