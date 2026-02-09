İSTANBUL 11°C / 6°C
Spor

Milli dartçılardan Hollanda Açık'ta altın zafer

Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, Hollanda Açık Dart Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

9 Şubat 2026 Pazartesi 00:39
Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, Hollanda Açık Dart Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Dart Federasyonu (WDF) tarafından Hollanda'nın Assen kentinde gerçekleştirilen organizasyona 15 ülkeden 400 sporcu katıldı.

Milli sporcular Zehra Gemi ve Ayşegül Karagöz, çift kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Zehra Gemi, bireysel genç kızlar kategorisinde ise ikinciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dart Milli Takımlar Sorumlusu Yusufcan Korucu, milli sporcuların büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Hem Zehra Gemi hem de Ayşegül Karagöz burada bize ve ülkemize büyük gurur yaşattı. Kendilerini tebrik ediyorum. Başta milli takım antrenörümüz Murat Dirier olmak üzere federasyon yetkilileri ile katkı ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • Milli sporcular
  • Zehra Gemi
  • Ayşegül Karagöz

