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Spor

TFV'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL'lik destek

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 bin TL destekte bulundu.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 14:22 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 14:22
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 500.000 TL destekte bulunduklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı tüm gücümüzle destekliyoruz.

Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, Federasyonumuzun öz kaynaklarından 500.000 TL destekte bulunulmuştur.

Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan pandemi karşısında bizler için hayatlarını ortaya koyarak özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkürlerimizi sunuyor, bu sorunu hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz.

Evde kalmanın hem kendi hem de çevremizdekilerin sağlığı için güvenli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, bu süreçte hep birlikte #EvdeKal diyoruz."

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