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Spor

Milli eskrimci Nisanur Erbil'den bronz madalya

İspanya'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nın ilk gününde milli eskrimci Nisanur Erbil, bronz madalya elde etti.

AA22 Ocak 2023 Pazar 00:30 - Güncelleme:
Milli eskrimci Nisanur Erbil'den bronz madalya
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Milli eskrimci Nisanur Erbil, İspanya'da gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nın ilk gününde bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Segovia'daki organizasyonda başarılı ön eleme müsabakalarının ardından tablo 128'i maç yapmadan geçen Nisanur Erbil, tablo 64'te Ines Isabel Silva'yı 15-8, tablo 32'de Yelin Zou'yu 15-12 ve tablo 16'da Maiella Viale'yi 15-14 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Fransız Mathilde Maoroux'yu 15-14'le geçen Nisanur Erbil, yarı finalde Fransız Lola Tranquille'ye 15-12 kaybederek final şansını yitirdi ve bronz madalya elde etti.

İspanya'da bugün piste çıkan milli sporculardan Damla Demirkol 27'nci, Begüm Alkaya 55'inci, Nil Güngör 57'nci, Pınar Miray Şişik 74'üncü ve Nehir Yıldırım da bireysel mücadelesini 91'inci sırada tamamladı.

Organizasyonda yarın Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan Genç Kadın Kılıç Milli Takımı, takım müsabakalarında mücadele edecek.

  • nisanur erbil
  • Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası
  • ispanya

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