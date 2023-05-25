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Spor

Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı

La Liga'nın 36. haftasında Getafe'nin Real Betis ile karşılaştığı maçta Enes Ünal sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağlık kontrollerinden geçen milli oyuncunun çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklandı.

Fanatik25 Mayıs 2023 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
Milli futbolcu Enes Ünal sezonu kapattı
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İspanya La Liga'nın 36. haftasında Getafe deplasmanda Real Betis ile karşılaştı.

Getafe sahadan 1-0 galip ayrılırken milli futbolcu Enes Ünal'dan kötü haber geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 7. dakikada talihsiz bir sakatlık geçirdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Zemine ters basan Enes Ünal acılar içinde yerde kaldı. Sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen oyuna devam edemedi. Ünal, sahayı gözyaşlarıyla terk etmek zorunda kaldı.

26 yaşındaki oyuncu bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkarken 15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

DURUMU BELLİ OLDU

Getafe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Enes Ünal'ın sakatlık durumu belli oldu. Çapraz bağları kopan yıldız oyuncunun 2023 yılını kapattığı öğrenildi.

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