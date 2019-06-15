Milli futbolcuyu kandırmışlar

Bugün Bursaspor’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy ile anlaşmaya vardığı iddia edilen, hatta 4 yıllık kontrat yapıldığı yazılıp çizilen Lecce’nin milli stoperle ilgilenmediği ve böyle bir transferin kesinlikle olmadığı belirtildi.

Lecce Sportif Direktörü Mauro Meluso’nun yaptığı son dakika açıklamasına göre; Serie A kulübünün Ertugrul’la sözleşme yapmadığı bildirilirken, 22 yaşındaki futbolcuyla herhangi bir anlaşmanın olmadığı ifade edildi.

BURSASPOR BAŞKANINA SAHTE TEKLİFLER GETİRMİŞLER

Günün en çarpıcı iddiası ise; genç ve yetenekli oyuncuların haklarını alarak onları Avrupa’nın köklü kulüplerine götüreceğini söyleyen menajer Fali Ramadani’nin Ertuğrul Ersoy’u bu şekilde kendisine bağladığı konuşulurken, Ramadani’nin Ozan Tufan’da da aynı yolu izlediği belirtildi.

(Akşam)