Milli golfçü Deniz Sapmaz şampiyon oldu

Milli golfçü Deniz Sapmaz, 63. Macaristan Amatör Açık Şampiyonası'nda birinci oldu.



Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zala Springs Golf Resort'te oynanan ve 54 çukur üzerinden değerlendirilen şampiyonaya, 10 ülkeden 20'si kadın olmak üzere toplam 76 sporcu katıldı.

Milli sporcu Deniz Sapmaz, bireysel olarak katıldığı şampiyonada ilk raundu 77, ikinciyi 73, üçüncüyü 77 vuruşla bitirerek, toplam 227 vuruşla kadınlar kategorisini şampiyon tamamladı.

Deniz Sapmaz, bu başarıyla aynı zamanda kariyerinin de en önemli kupalarından birinin sahibi oldu.