Milli golfçü Mehmet Kazan, Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliği (EDGA) tarafından Çekya'da organize edilen Masters Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'daki Golf Resort Black Bridge'de düzenlenen organizasyon sona erdi.



Çeşitli ülkelerden 67 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye'yi milli golfçüler Ahmet Özyazıcı ve Mehmet Kazan temsil etti.

Mehmet Kazan, mücadele ettiği gross strokeplay 1 kategorisinde toplamda 147 (+1) gross skorla oynadı. Hollandalı golfçü Daphne Van Houten da aynı skora ulaşınca play-off maçı yapıldı. Beş kez tekrarlanan play-off sonunda rakibini geride bırakan Mehmet Kazan, turnuvada 2022'nin şampiyonu oldu.

Milli sporcu, mücadele ettiği nett strokeplay 1 kategorisinde toplamda 143 net skorla oynayarak bu kategoride de birincilik kupasını elde etti. Ayrıca, Best Leg Men kategorisinde de birinci olan Mehmet Kazan, toplamda dört kupayla organizasyonu tamamladı.

Milli sporcu Ahmet Özyazıcı ise mücadele ettiği gross strokeplay 3 kategorisinde ikinci oldu. Ahmet Özyazıcı, net strokeplay 3 kategorisinde de toplamda 143 net skorla turnuvayı iki kupayla bitirdi.