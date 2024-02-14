Milli güreşçi Alperen Berber'den altın madalya!

Şampiyonada 82 kiloda mücadele eden Alperen Berber, 2'nci turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Huseynov'u etkili salto ile 7-1 yendi. Alperen, çeyrek finalde ise Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Bulgar rakibi Ayk Mnatsakanyan'ı 5-1 yendi ve altın madalya için Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev ile karşılaştı. Final maçının ilk dakikasında Alperen, boyundurukla 2-0 öne geçti. Rakibinin oyununa 4 puan verilse de kenar yönetimi itiraz etti ve itiraz kabul edildi. Skor 3-0 Alperen'nin lehine oldu. Genç güreşçi, rakibine 1 puan verse de Aliyev'i minder dışına atarak skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Alperen, rakibi karşısında çok dikkatli bir mücadele ortaya koydu. Rakibinin baskısı karşısında Rus sporcunun kenar yönetimi Berber'in faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti ve maç 4-3 oldu. Son saniyelerde Islam Ismailovic Aliyev baskı kursa da Alperen Berber rakibine puan vermedi ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Milli güreşçi Alperen Berber için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir altın madalya da Alperen'den. Gencecik yaşında büyükler Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcumuz Alperen Berber'i kutluyorum"