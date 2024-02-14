İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7545
  • EURO
    33,0481
  • ALTIN
    1969.06
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçi Alperen Berber'den altın madalya!
Spor

Milli güreşçi Alperen Berber'den altın madalya!

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda finalinde Islam Aliev'i 4-3 mağlup eden sporcumuz Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

DHA14 Şubat 2024 Çarşamba 21:55 - Güncelleme:
Milli güreşçi Alperen Berber'den altın madalya!
ABONE OL

Şampiyonada 82 kiloda mücadele eden Alperen Berber, 2'nci turda dünya şampiyonu Azerbaycanlı Refik Huseynov'u etkili salto ile 7-1 yendi. Alperen, çeyrek finalde ise Gürcü Gela Bolkvadze'yi de 7-1 yenerek yarı finale yükseldi. Milli sporcu, bu turda Bulgar rakibi Ayk Mnatsakanyan'ı 5-1 yendi ve altın madalya için Bireysel Rus sporcu Islam Ismailovic Aliyev ile karşılaştı. Final maçının ilk dakikasında Alperen, boyundurukla 2-0 öne geçti. Rakibinin oyununa 4 puan verilse de kenar yönetimi itiraz etti ve itiraz kabul edildi. Skor 3-0 Alperen'nin lehine oldu. Genç güreşçi, rakibine 1 puan verse de Aliyev'i minder dışına atarak skoru 4-1'e getirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Alperen, rakibi karşısında çok dikkatli bir mücadele ortaya koydu. Rakibinin baskısı karşısında Rus sporcunun kenar yönetimi Berber'in faul yaptığı gerekçesiyle itiraz etti ve maç 4-3 oldu. Son saniyelerde Islam Ismailovic Aliyev baskı kursa da Alperen Berber rakibine puan vermedi ve Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Milli güreşçi Alperen Berber için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir altın madalya da Alperen'den. Gencecik yaşında büyükler Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren milli sporcumuz Alperen Berber'i kutluyorum"

  • Alperen Berber
  • Altın madalya
  • Güreş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.