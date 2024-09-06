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Spor

Milli güreşçi Beyzanur Akkuş'tan İspanya'da gümüş madalya

İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kiloda gümüş madalya aldı.

6 Eylül 2024 Cuma 23:05 - Güncelleme:
Milli güreşçi Beyzanur Akkuş'tan İspanya'da gümüş madalya
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İspanya'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Beyzanur Akkuş, kadınlar 65 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Pontevedra kentindeki organizasyonun beşinci gününde, 65 kilo finalinde mindere çıkan Beyzanur Akkuş, Japon Nana Ikehata'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Kadınlar 62 kilo üçüncülük müsabakasında Japon Nagisa Ito'ya yenilen Selvi İlyasoğlu ise sıkletinde beşinci oldu.

Türkiye, kadınlar kategorisinde organizasyonu ikişer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda dün kadınlarda Ayşe Erkan gümüş, Elmira Yasin ve Tuba Demir bronz madalya kazandı.

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