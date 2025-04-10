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Spor

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'dan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Slovakya'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'dan Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük
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Slovakya'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Bratislava'daki organizasyonda dün çeyrek final maçını kaybeden Buse, bugün önce repesaj karşılaşmasında Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle yendi.

Akşam seansında bronz madalya maçına çıkan milli güreşçi, Ukraynalı Manola Skobelska'yı da 9-6 mağlup ederek üçüncü oldu.

Dünya Güreş Birliği tarafından 2024'ün kadınlarda en iyi güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

  • Buse Tosun Çavuşoğlu
  • Avrupa Güreş Şampiyonası
  • bronz madalya

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