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Spor

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'dan Macaristan'da altın madalya!

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Macaristan'daki turnuvada altın madalya kazandı

AA9 Haziran 2024 Pazar 01:12 - Güncelleme:
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'dan Macaristan'da altın madalya!
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Macaristan'da düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Venezuela'dan Soleymi Antonieta Caraballo Hernandez ile karşılaştı. Müsabakayı 2-0 kazanan Buse, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda 65 kiloda Türkiye'yi temsil eden Nesrin Baş ise gümüş madalya aldı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyon yarın sona erecek.

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