  Milli güreşçi Cengiz Arslan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Spor

Milli güreşçi Cengiz Arslan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli güreşçi Cengiz Arslan, Avrupa Güreş Şampiyonası 2026'nda grekoromen stil 72 kiloda bronz madalya kazandı.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 21:07
Milli güreşçi Cengiz Arslan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Cengiz Arslan, bronz madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun üçüncü gününde milli güreşi, grekoromen stil 72 kiloda bronz madalya maçına çıktı.

Hırvat Pavel Puklavec ile karşılaşan Cengiz, 7-0 öne geçtiği müsabakada rakibine daha sonra 6 puan verse de skor üstünlüğünü koruyarak minderden 7-6 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

2019'un finalisti milli sporcu, Avrupa şampiyonalarındaki ikinci madalyasını elde etti.

Arnavutluk'ta dün Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i tuşla yenen ve çeyrek finalde Macar Krisztian Istvan Vancza'yı 4-3'le geçen Cengiz, yarı finalde Gürcü Iuri Lomadze'ye 3-2 mağlup oldu.

Bronz madalya kazanan Cengiz Arslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Olimpiyat hedefim için sıkletimden ayrılmak zorunda kalmıştım, üst sıklete çıkmıştım. Bu yüzden 2-3 sene kaybım oldu. Baktım madalyadan uzaklaşıyorum, tekrar kendi sıkletime döndüm." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl benim için sabır dolu geçti. Daha önce böyle bir yıl yaşamamıştım." diyen Cengiz, şöyle konuştu:

"Tüm konsantrem bu şampiyona içindi. Zihinsel bir savaş içindeyim. Rabbime şükürler olsun, buradan boş dönmedim. Her başarılı erkeğin arkasında her tarafı çiçek gibi yapan bir hanımefendi vardır. Benim için çok değerli eşimin desteği sayesinde bu başarıyı aldım. Çocuğumun doğumunda bile yanında olamadım, şampiyonaya denk gelmişti. 4 yaşında çocuğum var. Madalyamı oğlum Kuzey'e, çiçeğimi de annesine armağan ediyorum."

