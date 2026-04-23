Spor

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz'dan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası'nda 50 kiloda gümüş madalya kazanarak kariyerindeki toplam madalya sayısını 7'ye çıkardı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Evin Demirhan Yavuz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde Evin Demirhan Yavuz, kadınlar 50 kilo finalinde Ukraynalı Oksana Livach ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 11-0 teknik üstünlükle kazanan Livach üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Evin gümüş madalya aldı.

Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını ise 7'ye (1 altın, 3 gümüş, 3 bronz) çıkardı.

Arnavutluk'taki organizasyonda Evin, dün çeyrek finalde Polonyalı Agata Walerzak'ı tuşla, yarı finalde de Rumen Emilia Alina Grigore Vuc'u 6-0 mağlup etmişti.

Final maçının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Evin Demirhan Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beş aydır çok zor bir süreç geçirdim. Sakatlık yaşadım, bu süreçte babamı kaybettim. Burada altın madalyayı çok istedim. Ama bugün kötü bir performans sergiledim, çok üzgünüm. Asıl istediğim, olimpiyat altın madalyası. Olimpiyat şampiyonluğunu babama armağan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

