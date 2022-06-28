İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Haziran 2022 Salı / 29 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,6574
  • EURO
    17,5454
  • ALTIN
    974.59
  • BIST100
    2490.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçi Fatih Erdin'den gümüş madalya
Spor

Milli güreşçi Fatih Erdin'den gümüş madalya

19. Akdeniz Oyunları'nda finalde karşılaştığı San Marinolu sporcu Myles Amine'ye 4-1 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

AA28 Haziran 2022 Salı 23:12 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli güreşçi Fatih Erdin, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda serbest stil 86 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Fatih Erdin, çeyrek finalde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sporcusu Choiras Charalambos'u, yarı finalde de Arnavutluk'tan Osman Hajdari'yi yenerek finale yükseldi.

Fatih, finalde karşılaştığı San Marinolu sporcu Myles Amine'ye 4-1 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Bu sıklette bronz madalyaların sahibi ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Choiras Charalambos ile Fransa'dan Akhmed Aibuev oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.