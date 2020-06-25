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Spor

Milli güreşçi Hamza Bakır, dünya 2'ncisi oldu

Milli güreşçi Hamza Bakır, 2019 Dünya Gençler Şampiyonası grekoromen stilde dünya şampiyonu olan İranlı güreşçi Aliakbar Yousufahmadchali'nin madalyasının doping nedeniyle iptal edilmesinin ardından dünya ikincisi oldu.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 21:44 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 21:44
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2019 Dünya Gençler Şampiyonası'nda grekromen stilde dünya şampiyonu olan İranlı Aliakbar Yousufahmadchali'nin doping yaptığı ortaya çıktı ve altın madalyası iptal edildi. 

Yarı finalde milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır’ı 2-1 mağlup eden İranlı güreşçi, sonrasında dünya şampiyonu olmuş ve Hamza Bakır bronz madalyada kalmıştı. İranlı güreşçinin dopingli çıkması nedeniyle madalyası elinden alınınca, finalde yendiği Amerikalı güreşçi dünya şampiyonu, Muhammed Hamza Bakır da dünya 2’nciliğine yükseldi.

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