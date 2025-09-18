İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4324
  • EURO
    48,9734
  • ALTIN
    4847.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli güreşçi Nesrin Baş'tan gümüş madalya
Spor

Milli güreşçi Nesrin Baş'tan gümüş madalya

Milli sporcu Nesrin Baş, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

IHA18 Eylül 2025 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Milli güreşçi Nesrin Baş'tan gümüş madalya
ABONE OL

Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, finalde Ukrayna'dan Alla Belinska'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 13-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 72 kilo müsabakalarında, 2002 doğumlu milli sporcu Nesrin Baş, gümüş madalyanın sahibi olarak kadınlarda en genç dünya ikincisi oldu. Nesrin Baş, Slovakyalı Zsuzsanna Molnar'ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise Romanyalı Alexandra N. Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde ise Çinli rakibi Zelu Li'yi de 9-6 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Nesrin Baş, finalde Ukraynalı Alla Belinska'yı mağlup oldu ancak kadınlarda en genç finale çıkan sporcu olarak tarihe geçti.

Öte yandan final maçını Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte izledi.

  • Esrin Baş
  • Dünya Güreş Şampiyonası
  • Gümüş Madalya

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.