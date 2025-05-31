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Spor

Milli güreşçi Osman Göçen'den altın madalya

Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 18:03 - Güncelleme:
Milli güreşçi Osman Göçen'den altın madalya
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Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun üçüncü gününde erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, finalde ev sahibi ülkeden Byambadorj Bat Erdene'yi 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçını sakatlığı nedeniyle hükmen kaybederek 5. oldu.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen organizasyon yarın sona erecek.

  • Osman Göçen
  • altın madalya
  • Ulanbator Open

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