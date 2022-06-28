Milli güreşçi Osman Yıldırım, altın madalya kazandı

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 130 kilo final müsabakasında Mısırlı rakibi Abdellatif Mohamed'i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Osman Yıldırım, grup maçlarında önce Yunan Nikolaos Ntounias'ı 9-1, daha sonra ise Mısırlı Abdellatif Mohamed'i 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Cezayirli Hichem Kouchit'i 8-0 ile geçen Yıldırım, finalde ise grup müsabakasında mağlup ettiği Mısırlı Abdellatif Mohamed'i bu sefer 5-1 yenerek şampiyon oldu.