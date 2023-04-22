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Spor

Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarih yazdı! 12. kez Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda finalde Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek altın madalya kazandı ve 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 22:23 - Güncelleme:
Milli güreşçi Rıza Kayaalp tarih yazdı! 12. kez Avrupa şampiyonu oldu
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Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalp, elemelerde Sırp Boris Petrusic, çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Knystautas'u teknik üstünlükle (8-0) yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenerek 12. kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu da egale etti.

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