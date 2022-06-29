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Spor

Milli güreşçi Salim Ercan'dan bronz madalya

Milli güreşçi Salim Ercan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 125 kiloda Cezayirli Mohamed Billal Khelil'i yenerek bronz madalya kazandı.

AA29 Haziran 2022 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Salim Ercan, serbest stil 125 kiloda bronz madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi, serbest stil 125 kiloda Cezayirli Mohamed Billal Khelil ile bronz madalya maçında karşılaştı.

Rakibini 10-0 sayı tuşuyla yenen Salim Ercan, organizasyonu üçüncü tamamladı.

Erkekler 65 kiloda Münir Recep Aktaş ise bronz madalya maçında Sırp rakibi Stevan Micic'e yenilerek podyumun dışında kaldı.

Güreşte erkekler kategorisi mücadeleleri sona erdi.

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