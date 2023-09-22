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Spor

Milli güreşçi Selçuk Can, yarı finalde mağlup oldu

Yarı final mücadelesinde rakibi İbrahim Ghanem'e yenilen milli sporcumuz Selçuk Can, yarın bronz madalya mücadelesi verecek.

AA22 Eylül 2023 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Milli güreşçi Selçuk Can, yarı finalde mağlup oldu
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Milli güreşçi Selçuk Can, Sırbistan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 72 kilo yarı finalinde Fransız rakibi İbrahim Ghanem'e yenildi. Selçuk, yarın bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mindere çıkan Selçuk Can, Ermeni rakibi Khachatryan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli güreşçi, Alman rakibi Widmayer'i de 4-1 yenerek yarı finalde Fransız İbrahim Mahmoud Hamed Hassan Ghanem'in rakibi oldu.

Yarı finalde Selçuk, Ghanem'e 4-0 yenildi. Selçuk, yarın bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Metehan Başar ise ilk turda Sırbistan'dan Mihail Kajaia'ya 2-1 yenildi.

Grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal ise bireysel tarafsız sporculardan rakibi Anvar Allakhiarov'a 11-5 yenildi.

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