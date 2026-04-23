Spor

Milli güreşçi Tuba Demir'den bronz madalya başarısı

Milli güreşçi Tuba Demir, Avrupa Şampiyonası'nda 55 kiloda bronz madalya kazanarak büyükler kategorisindeki ilk derecesine ulaştı.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, bronz madalya aldı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun dördüncü gününde Tuba Demir, kadınlar 55 kilo bronz madalya maçında Kuzey Makedonya'dan Veronika Konsevich ile karşılaştı.

Minderden 5-2 galip ayrılan Tuba, büyükler Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını kazandı.

Milli güreşçi, geçen yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği elde etmişti.

Tuba Demir, üçüncülük maçının ardından yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Aslında final oynayabilirdim ama birkaç hata yüzünden olmadı. Buna da şükürler olsun. Büyükler kategorisindeki ilk madalyamı, milli takım ve kulüp antrenörlerime armağan ediyorum. Başarının arkasında büyük bir emek var. Federasyon başkanımız Taha Akgül ve aileme de çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

