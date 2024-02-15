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Spor

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonu!

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonu!
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.

Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.

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