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Spor

Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular, birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 00:03 - Güncelleme:
Milli güreşçiler, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde serbest stil 70 kiloda milli sporcu İbrahim Metehan Yaprak, Gürcistan'dan Saba Kobakhidze'yi mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

97 kiloda ay-yıldızlı sporcu Doğan Uzun, Ukraynalı rakibi Ivan Prymachenko'ya mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

57 kiloda mindere çıkan Tolga Özbek ise Gürcü rakibi Luka Gvinjilia'yı yenerek bronz madalya kazandı.

İKİ MİLLİ SPORCU FİNALDE MÜCADELE EDECEK

Serbest stil 92 kiloda Muhammed Gimri, Alman rakibi Daniel Fischer'i mağlup ederek finale yükseldi.

125 kiloda mindere çıkan milli sporcu Hakan Büyükçıngıl da Fransız rakibi Levan Lagvilava'yı yenerek finale yükselen bir diğer isim oldu.

86 kiloda Emre Çiftçi ise yarın bronz madalya müsabakasına çıkacak.

  • 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası
  • İspanya
  • milli sporcular

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