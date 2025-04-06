Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ilk olarak serbest stilde madalyalar sahiplerini bulacak. Şampiyonanın ilk gününde serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilo müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Cabbar Duyum, 70 kiloda Haydar Yavuz, 79 kiloda Okan Tahtacı, 97 kiloda ise Resul Güne temsil edecek.

YASEMİN 8. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

Ay-yıldızlı kadroda yer alan güreşçiler arasında en fazla Yasemin Adar Yiğit'in Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Türk kadın güreşinin öncüsü Yasemin, kariyerinde Avrupa şampiyonalarında 7 kez kürsünün zirvesinde yer alma başarısı gösterdi.

Kadroda öne çıkan isimler arasında son 3 Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stilde altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk de yer alıyor.

Dünya Güreş Birliği tarafından geçen yıl kadınlarda en iyi güreşçi seçilen dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu da Slovakya'da mindere gelecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse, ikinci Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

TAHA AKGÜL ŞAMPİYONAYI BU KEZ TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

Sporculuk kariyeri başarılarla dolu Taha Akgül, 11 altın madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'na bu kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak gidecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandığı karşılaşmanın ardından ayakkabılarını minderde çıkararak sporculuk hayatını noktalayan Akgül, federasyonun 5. olağan ve mali genel kurulunda başkanlığa seçildi.

Olimpiyatlarda 1 altın ve 2 bronz madalya alan Akgül, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak ulaşılması zor bir başarı elde etti.

MİLLİLER, GEÇEN YIL 17 MADALYA KAZANDI

Milli güreşçiler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalya aldı.

Ay-yıldızlılar üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'ndan 17 madalyayla kazanırken, "madalya renkleri" dikkate alındığında en başarılı organizasyonunu geçirdi.

Türkiye, takım halinde serbest stil ve grekoromende şampiyon, kadınlarda ise ikinci oldu.

MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil:

57 kilo: Muhammet Karavuş

61 kilo: Emrah Ormanoğlu

65 kilo: Cabbar Duyum

70 kilo: Haydar Yavuz

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Okan Tahtacı

86 kilo: Osman Göçen

92 kilo: Feyzullah Aktürk

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Hakan Büyükçıngıl

Kadınlar:

50 kilo: Evin Demirhan Yavuz

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Bediha Gün

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu

72 kilo: Nesrin Baş

76 kilo: Yasemin Adar Yiğit

Grekoromen:

55 kilo: Emre Mutlu

60 kilo: Ekrem Öztürk

63 kilo: Kerem Kamal

67 kilo: Murat Fırat

72 kilo: Mehmet Mustafa Şahin

77 kilo: Ahmet Yılmaz

82 kilo: Burhan Akbudak

87 kilo: Muhittin Sarıçiçek

97 kilo: Beytullah Kayışdağ

130 kilo: Hamza Bakır