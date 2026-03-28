28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  • Milli güreşçiler Bulgaristan'da 23 madalya kazandı
Spor

Milli güreşçiler Bulgaristan'da 23 madalya kazandı

Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nda milli güreşçilerimiz 6'sı altın, 6'sı gümüş ve 11'i bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazandı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Milli güreşçiler, Uluslararası Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası'nı 6 altın, 6 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonun son gününde milli güreşçilerden grekoromen stil 60 kiloda Ekrem Öztürk ile 67 kiloda Mustafa Safa Yıldırım altın, 60 kiloda Mustafa Sağlam ise bronz madalya kazandı.

Serbest stilde ay-yıldızlı güreşçilerden 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl altın ve 97 kiloda Rıfat Eren Gıdak bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli kadın güreşçilerden 53 kiloda mindere çıkan Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde etti.

