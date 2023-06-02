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Spor

Milli güreşçilerden 3 madalya

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ikinci gününde 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

AA2 Haziran 2023 Cuma 21:49 - Güncelleme:
Milli güreşçilerden 3 madalya
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Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ikinci gününde 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Grekoromen stil 82 kiloda Alperen Berber gümüş, 77 kiloda ise Yüksel Sarıçiçek bronz madalya elde etti. Kadınlar 68 kiloda da Nesrin Baş, bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk gününde 3 bronz madalya kazanan Türkiye'nin madalya sayısı da 6'ya yükseldi.

Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nde yarın kadınlar ve serbest stil müsabakalar yapılacak.

  • Türkiye Güreş Federasyonu
  • Alperen Berber
  • Yüksel Sarıçiçek
  • Nesrin Baş

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