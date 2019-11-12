Milli gururumuz Şevval Tekin 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı

Milli Özel Sporcu 19 yaşındaki Şevval Tekin, Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda 1altın ve2 gümüş madalya kazandı. Ailesinin desteği ile 9 yaşından itibaren yüzme sporunda önemli başarılara imza atan otizmli yüzücü Şevval Tekin, olimpiyatlarda yarışma hedefine doğru yüzmeye devam ediyor.

MİLLİ TAKIM 16 MADALYA ALDI

Bosna Hersek’te9-11 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalar ve alınan sonuçlar Türkiye’nin gurur tablosu oldu. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) IPC Yüzme Takımı, Bosna Hersek’te düzenlenen Saraybosna Açık Yüzme Turnuvası’nda toplamda 16 madalya kazandı. Başarılarıyla göğsümüzü kabartan özel sporcularımız, fırsat eşitliği sağlanması halinde neler yapabileceklerini de bir kez daha kanıtlamış oldular.

2 ALTIN VE 1 GÜMÜŞ MADALYA

Madalya kazanan sporcular arasında yer alan İzmirli Şevval Tekin, turnuvayı 1altın ve 2 gümüş madalyayla tamamladı. Folkart’ın desteklediği Şevval Tekin, 100 metre Kurbağalama yarışında birinci gelerek altın madalya kazandı. Tekin, 100 metre Kelebek ve 200 metre karışık yüzme stillerindeki yarışlarında da 2. olarak gümüş madalya aldı.

ŞEVVAL TEKİN KİMDİR?

Milli yüzücü Şevval Tekin, milli mayo ile yarıştığı 2014 Çek Cumhuriyeti INAS Avrupa Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 3. olarak ilk madalyasını kazandı. 2016 yılında düzenlenen Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 2017 yılında ise Para Swimming Dünya Serisi'nde A Barajı’nı geçen Tekin, Danimarka’da kazandığı başarılarla 2018 yılında İrlanda’da düzenlenecek Avrupa Para Yüzme Şampiyonası’na gitmenin kapısını araladı. Tekin, İrlanda’da düzenlenen IPC Para Yüzme Şampiyonasında 4×100 serisinde takım olarak 2.’lik elde etti.Şevval Tekin, Resmi olarak 10 yıldır TÖSSFED’in düzenlediği Bölge ve Türkiye Şampiyonası’nda katıldığı yüzme yarışlarında onlarca altın madalya kazandı.