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Spor

Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa ikincisi oldu

Milli sporcu Aysel Özkan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde U-23 bayanlar 64 kiloda 2 Gümüş madalya ile Avrupa ikincisi oldu.

IHA29 Temmuz 2023 Cumartesi 23:24 - Güncelleme:
Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa ikincisi oldu
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te organize edilen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nın dördüncü gününde U-23 bayanlar 64 kiloda milli sporcu Aysel Özkan, 2 Gümüş madalya ile Avrupa 2.'si oldu. Aysel Özkan, koparmada 93 kilo ve toplamda elde ettiği 206 kiloluk derecelerle gümüş madalya kazanırken silkmede 113 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya alan sporcuları, kendilerini yetiştiren kulüp antrenörlerini, kulüplerini, ailelerini ve Milli Takım antrenörlerini tebrik etti.

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