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Spor

Milli halterci Dilara Narin'den 2 gümüş madalya

Milli sporcu Dilara Narin2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olmayı başardı.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 22:28 - Güncelleme:
Milli halterci Dilara Narin'den 2 gümüş madalya
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2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Dilara Narin, 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Ermenistan'da devam eden Büyükler 2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Dilara Narin, koparmada 101 kg ile bronz, silkmede 134 kg ve toplamda 235 kg ile 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Öte yandan bu sıkletteki diğer milli sporcu Sara Yenigün ise silkmede elde ettiği 131 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada 100, toplamda da 231 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.

Milli sporcular madalyalarını Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü verdi.

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