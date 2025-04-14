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Spor

Milli halterci Harun Algül'den altın madalya

Milli halterci Harun Algül, Moldova'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

AA14 Nisan 2025 Pazartesi 16:15 - Güncelleme:
Milli halterci Harun Algül'den altın madalya
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Milli halterci Harun Algül, Moldova'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde erkekler 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Harun Algül koparmada 112 kiloluk derecesiyle altın madalyaya ulaşırken, silkmede 129 kiloyla yedinci, toplamda ise 241 kiloyla beşinci sırada yer aldı.

Muammer Şahin ise koparmada 109, silkmede 120 ve toplamda 229 kiloyla şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonda Türkiye'yi temsil eden sporcu, antrenör ve kulüplerini tebrik etti.

  • halter
  • Avrupa Şampiyonası
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