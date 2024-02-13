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Spor

Milli halterci Muammer Şahin, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Muammer Şahin, Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

AA13 Şubat 2024 Salı 16:33 - Güncelleme:
Milli halterci Muammer Şahin, Avrupa şampiyonu oldu
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Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.

Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Şampiyonada 55 kilo silkme mücadeleleri devam ediyor.

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