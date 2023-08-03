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Spor

Milli haltercilerden toplam 6 madalya

Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan Ali Oflaz 3 altın, Onur Demirci ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Milli haltercilerden toplam 6 madalya
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Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan Ali Oflaz 3 altın, Onur Demirci ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki organizasyonun son gününde, genç erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Organizasyonda +109 kiloda yarışan Ali Oflaz, koparmada 161, silkmede 203 ve toplamda 264 kiloluk dereceleriyle üç altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden Onur Demirci ise koparmada 156 kiloyla bronz, silkmede 190 ve toplamda 346 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Milli sporcular; turnuvayı 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplam 57 madalyayla kapattı.

  • halter
  • Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası
  • Türkiye Halter Federasyonu

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