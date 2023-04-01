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Spor

Milli haltercilere Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli haltercilerimizi tebrik etti.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 21:39 - Güncelleme:
Milli haltercilere Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlayan milli haltercileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7'si altın, 6'sı gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran milli haltercilerimize başarılarının devamını diliyorum."

  • Muharrem Kasapoğlu
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