Milli haltercilere Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 17 madalyayla tamamlayan milli haltercileri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un Durres şehrinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nı 7'si altın, 6'sı gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla ülkemizi temsil eden ve bizleri gururlandıran milli haltercilerimize başarılarının devamını diliyorum."