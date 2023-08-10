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Spor

Milli hentbolcular yarı finalde

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası İkinci Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, dördüncü maçında Letonya'yı 45-27 yenerek yarı finale yükseldi.

10 Ağustos 2023 Perşembe 22:32 - Güncelleme:
Milli hentbolcular yarı finalde
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Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen organizasyonda grup maçları tamamlandı.

Gruptaki son maçında Letonya ile karşılaşan milli takım, sahadan 45-27 galip ayrıldı. Türkiye böylece A Grubu maçlarını 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı.

Üçlü averaj sonucu grubunu lider bitiren Türkiye, yarı finalde B Grubu ikincisi Finlandiya ile eşleşti. Şampiyonada yarı finale yükselen diğer ekipler ise Avusturya ve Polonya oldu. Yarı final karşılaşmaları 12 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Öte yandan A Grubu'nda oynanan günün diğer maçında İtalya, Avusturya'yı 27-26 yendi. B Grubu'nda ise Finlandiya ile Kosova 29-29, Slovakya ile Polonya 21-21 berabere kaldı.

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