İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  Haberler
  • >
  Spor
  • >
  Milli judocudan altın madalya! Vedat Albayrak, Tiflis'te zirveye çıktı
Spor

Milli judocudan altın madalya! Vedat Albayrak, Tiflis'te zirveye çıktı

Vedat Albayrak, Tiflis Grand Slam'de 81 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Milli judocu finalde Ukraynalı rakibini yenerek zirveye çıktı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 19:39
ABONE OL

Tiflis Grand Slam Turnuvası'nda mücadele eden milli judoculardan Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 Dünya Judo Turu'nun 4'üncü grand slam organizasyonu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlendi.

Turnuvaya son 32 turundan başlayan Vedat, sırasıyla Fransız Matteo Giordano, ev sahibi ülkeden Irakli Beroshvili, Bulgar Georgi Gramatikov ve bir diğer Gürcü sporcu Dimitri Gochilaidze'yi eleyerek adını finale yazdırdı.

Vedat, finalde karşılaştığı Ukraynalı Mykhailo Svidrak'ı da yenerek podyumun zirvesine çıktı.

Bu sonuçla Türkiye, yarın sona erecek organizasyondaki 2'nci altın madalyasını elde etti. Dün de Tuğçe Beder (kadınlar 48 kilo) şampiyonluğa ulaşmıştı.

  • vedat albayrak
  • judo federasyonu
  • altın madalya

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.