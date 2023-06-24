Milli Judocular 6 madalya kazandı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Odivelas kentindeki organizasyonda milli judocular mücadele etti.

Milli sporcu Tuana Gülenay, kadınlar 70 kilonun finalinde Litvanyalı Marta Navickaite'yi yenerek altın madalya kazandı.

Milli sporcular İbrahim Tataroğlu, erkekler +90 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ramazan Ahmadov'a yenilerek gümüş, Fatih Dursun, erkekler 90 kiloda Hollandalı Bram Nederbragt'ı yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bireysel mücadelelerde 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanan milli sporcular, genel klasmanda üçüncü oldu.

Organizasyon yarın takım mücadeleleriyle devam edecek.