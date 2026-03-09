İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Milli judoculardan 2 madalya

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avusturya'da düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Portekiz'deki Gençler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Mahmutcan Maden ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 01:29 - Güncelleme:
Milli judoculardan 2 madalya
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, finalde Hollandalı Jur Spijkers'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

MAHMUTCAN MADEN PORTEKİZ'DE İKİNCİ OLDU

Milli judocu Mahmutcan Maden ise Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda +100 kiloda mücadele etti.

Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emiliano Rossi'ye yenilen Mahmutcan Maden, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

  • Altın Madalya
  • Gümüş Madalya
  • ibrahim tataroğlu

