Spor

Milli judoculardan Almanya'da 8 madalya

AA27 Nisan 2026 Pazartesi 19:27
Milli judocular, Almanya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Berlin'de gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Kupası'nda 36 ülkeden 759 judocu madalya mücadelesi verdi.

Organizasyonda ümit milli judoculardan 44 kiloda Yağmur Yılmaztürk altın, 63 kiloda Sevim Margaret Bilen, 70 kiloda Döne Melike Özbudak ve +70 kiloda Hatice Tuana Balcı ise gümüş madalya kazandı. Ümitler Avrupa Kupası'nda 57 kiloda Elif Kılıç, 40 kiloda Havva Sena Tokmak, 52 kiloda Ayşenur Boşküp ve 50 kiloda Süleyman Doğru da bronz madalyanın sahibi oldu.

  • judo
  • ümitler avrupa kupası
  • madalya

