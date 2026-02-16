İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2026 Pazartesi / 29 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7343
  • EURO
    51,9195
  • ALTIN
    7083.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli judoculardan Slovenya'da 3 madalya sevinci
Spor

Milli judoculardan Slovenya'da 3 madalya sevinci

Ayşenur Budak gümüş, Sıla Ersin ve İbrahim Tataroğlu bronz madalya kazandı. Milli judocular organizasyonu üç madalyayla tamamladı.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 00:09 - Güncelleme:
Milli judoculardan Slovenya'da 3 madalya sevinci
ABONE OL

Slovenya'da düzenlenen 2026 Büyükler Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda, milli sporculardan Ayşenur Budak gümüş, Sıla Ersin ile İbrahim Tataroğlu ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da düzenlenen organizasyonda, kadınlar 57 kiloda tatamiye çıkan Ayşenur Budak, yarı finalde Hollandalı rakibi Pleuni Cornelisse'yi mağlup ederek finale çıktı.

Final müsabakasında Brezilyalı Sarah Souza'ya yenilen Ayşenur Budak, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar 48 kiloda yarışan milli judocu Sıla Ersin; bronz madalya karşılaşmasında Hollandalı Vera Wandel'i yenerek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonda +100 kiloda mücadele eden İbrahim Tataroğlu da üçüncülük müsabakasında Kazak Zhantilek Nurtilepuly'yi mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

  • Ayşenur Budak
  • Sıla Ersin
  • İbrahim Tataroğlu

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.