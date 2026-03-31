  • Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya
Milli judoculardan Ümitler Avrupa Kupası'nda 3 madalya

Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı. Ay yıldızlı sporcular, Çekya'daki organizasyonda önemli başarı elde etti.

AA31 Mart 2026 Salı 00:19
Milli judocular, Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nı 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın Teplice şehrinde düzenlenen ve 34 ülkeden 706 sporcunun katıldığı Ümitler Avrupa Kupası'nda milli sporcular 1 altın, 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

Kadınlar 44 kiloda tatamiye çıkan ay-yıldızlı judocu Yağmur Yılmaztürk; final müsabakasında Macar Nora Takacs'ı yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 40 kiloda millî sporcu Havva Sena Tokmak, Brezilyalı Gabrielli Casola'yı; kadınlar +70 kiloda da Hatice Tuana Balcı ise Hollandalı Nova Van Driel'i yenerek bronz madalyaya ulaştı.

