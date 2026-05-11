Milli judoculardan, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya!

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Budva kentinde gerçekleştirilen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda milli judocular, bireysel ve karışık takım müsabakalarında tatamiye çıktı

Ay-yıldızlı ümit milli judocular, bireysel müsabakalarda 18 madalya kazanırken mix takım müsabakalarında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada, 40 kiloda Başak Vuslat, 44 kiloda Ahsen Yıldırım, +70 kiloda Mürüvvet Nur Özkan, 50 kiloda Kerem Çebi ve 73 kiloda Arda Düzce altın madalya kazandı.

Milli judoculardan 40 kiloda Burçin Karakazan, 44 kiloda Sümeyye Karateke, 52 kiloda Fatma Deniz Avlı, 70 kiloda Ennür Çiftyıldız, +70 kiloda Efsa Ceylin Göl ve 50 kiloda Berkay Gün ise gümüş madalyada kaldı.

Karadağ'da 40 kiloda Şirin Yolcu, 44 kiloda Semanur Alkış, 48 kiloda Hatice Meral, 52 kiloda Ayla Akkaya, +70 kiloda Sultan Nur Diker ile Hira Kilkis ve 55 kiloda Mustafa Cımbıl da bronz madalya aldı.



Organizasyonda karışık ümit milli judo takımı da gümüş madalyaya ulaştı.