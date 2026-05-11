İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3794
  • EURO
    53,4784
  • ALTIN
    6879.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli judoculardan, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya!
Spor

Milli judoculardan, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya!

Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda milli judocular; 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 19:20 - Güncelleme:
Milli judoculardan, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya!
ABONE OL

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Budva kentinde gerçekleştirilen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda milli judocular, bireysel ve karışık takım müsabakalarında tatamiye çıktı

Ay-yıldızlı ümit milli judocular, bireysel müsabakalarda 18 madalya kazanırken mix takım müsabakalarında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada, 40 kiloda Başak Vuslat, 44 kiloda Ahsen Yıldırım, +70 kiloda Mürüvvet Nur Özkan, 50 kiloda Kerem Çebi ve 73 kiloda Arda Düzce altın madalya kazandı.

Milli judoculardan 40 kiloda Burçin Karakazan, 44 kiloda Sümeyye Karateke, 52 kiloda Fatma Deniz Avlı, 70 kiloda Ennür Çiftyıldız, +70 kiloda Efsa Ceylin Göl ve 50 kiloda Berkay Gün ise gümüş madalyada kaldı.

Karadağ'da 40 kiloda Şirin Yolcu, 44 kiloda Semanur Alkış, 48 kiloda Hatice Meral, 52 kiloda Ayla Akkaya, +70 kiloda Sultan Nur Diker ile Hira Kilkis ve 55 kiloda Mustafa Cımbıl da bronz madalya aldı.

Organizasyonda karışık ümit milli judo takımı da gümüş madalyaya ulaştı.

  • judo
  • ümitler balkan şampiyonası
  • madalya

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.